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  • اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    TAH4205BL/00

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

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    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    • برامج تشغيل 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
    • وقت تشغيل لغاية 29 ساعة
    زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

    زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

    تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

    وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

    وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

    تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأت الطاقة بالنفاد، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بإبقاء تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية.

    عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

    عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

    تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

    تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

    استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

    احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

    احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

    إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

    تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

    تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      110 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0 أو أكثر
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      17  سم
      الوزن الإجمالي
      1.043  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 48 95229 11030 1
      الوزن الصافي
      0.5415  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.5015  كلغ

    • الملاءمة

      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1 قطعة
      وقت تشغيل الموسيقى
      29  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      21 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 4hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      5.3  غ
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      166 hr
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11030 4
      الوزن الإجمالي
      0.286  كلغ
      الوزن الصافي
      0.1805  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.1055  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      16.5  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.15  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      أزرق
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطح
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20112 5

    Badge-D2C

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    • إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.
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