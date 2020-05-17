استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.
وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C
تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأت الطاقة بالنفاد، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بإبقاء تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية.
عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل
تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.
تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين
استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.
زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات
ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق
إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا
يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.
تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة
تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.