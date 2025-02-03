مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم

ضع سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه وستستمتع براحة حقيقية أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، وما يصل إلى 65 ساعة من التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طيها بسهولة للتخزين أثناء التنقل.