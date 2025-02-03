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  • مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم

    5000 series سماعات رأس لاسلكية

    TAH5209WT/97

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم

    ضع سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه وستستمتع براحة حقيقية أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة، وما يصل إلى 65 ساعة من التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طيها بسهولة للتخزين أثناء التنقل.

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    متوفر في:

    5000 series سماعات رأس لاسلكية

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    مريحة بشكل فائق، مع صوت رائع وقابلة للطي وصغيرة الحجم

    • سماعة رأس خفيفة الوزن توضع فوق الأذن
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • مدة تشغيل تصل إلى 65 ساعة
    • مكالمات واضحة
    خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

    خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

    صُمِّمت سماعات الرأس هذه التي توضع فوق الأذن لتوفير الراحة خلال الاستخدام اليومي. ويتميز طوق الرأس المبطن بخفة الوزن لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها، ويمكنك ضبط زاوية غطاءَي الأذن ناعمَي الملمس ليناسبا الوضع الذي تريده تمامًا. وكل غطاء أذن مبطن بمادة الميموري فوم: كلما ارتديت السماعات أكثر، أحببتها أكثر.

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    ستحصل على صوت رائع من مشغلات الصوت حجم 40 مم، وستعمل ملاءمة غطاءي السماعات فوق الأذن على عزل الضوضاء السلبية بشكل جيد. إذا كنت تحب الجهير، فنشط الجهير الديناميكي عبر تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.

    مدة تشغيل تصل إلى 65 ساعة مع الشحن السريع

    مدة تشغيل تصل إلى 65 ساعة مع الشحن السريع

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 65 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 5 دقائق طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة 3 ساعات إضافية.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون الصوت واضحًا في أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.

    تصميم جميل صغير الحجم وقابل للطي يسهل حمله

    تصميم جميل صغير الحجم وقابل للطي يسهل حمله

    خذها معك أينما ذهبت! بفضل ألوانها الأنيقة غير اللامعة وتصميمها القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع فوق الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي والتدوير للداخل لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.

    زر متعدد الوظائف مريح على غطاء الأذن الأيمن

    يتيح الزر متعدد الوظائف سهل الاستخدام الموجود على غطاء الأذن الأيمن إدارة المكالمات أو التحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت. إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو أو الأفلام، فيمكنك استخدام زر الطاقة لتنشيط إعداد زمن الانتقال المنخفض.

    تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

    يمكنك استخدام التطبيق المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي أو تشغيل إعداد زمن الانتقال المنخفض عند مشاهدة الفيديوهات. وتتوفر أيضًا مجموعة من أنماط الصوت المضبوطة سابقًا مثل: نمط "الصوت" المثالي للاستماع إلى البودكاست!، هل سبق أن نسيت إيقاف تشغيل سماعات الرأس؟ يمكنك ضبط المؤقِّت الموجود في التطبيق وستتوقف السماعات تلقائيًا.

    صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

    من الموسيقى إلى البودكاست، توفّر سماعات الرأس اللاسلكية هذه أفضل تجربة للأصوات التي تحبها! استمتع بصوت دافئ ونقي مع جهير قوي بفضل مشغلات الصوت المضبوطة وفق الصوت المميز من Philips.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      92 ديسيبل (1 كيلوهرتز، ‎-10 ديسيبل بالنسبة إلى المقياس الكامل)
      قطر السماعة
      40  ملليمترًا
      الميكروفون وعناصر التحكم
      زر مستوى الصوت
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.3
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.60  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      23.00  سم
      الوزن الإجمالي
      1.332  كلغ
      الارتفاع
      30.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 15000 0
      الوزن الصافي
      0.67  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.662  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      1
      وقت تشغيل الموسيقى
      65  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      5 mins for 3 hr
      وزن البطارية (إجمالي)
      10  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      500  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.4  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      7  سم
      العمق
      26.7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 15000 3
      الوزن الإجمالي
      0.444  كلغ
      الوزن الصافي
      0.223  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.221  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      20.00  سم
      العرض
      18.50  سم
      العمق
      5.50  سم
      الوزن
      0.223  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطّح / نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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