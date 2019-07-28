إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

تسمح لك الأزرار السهلة الاستخدام بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا وتلقي المكالمات وضبط مستوى الصوت، وذلك من دون لمس هاتفك الذكي. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.