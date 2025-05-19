TAT2000BK/97
سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي
حسّن استخداماتك اليومية مع سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة، التي تناسبك تمامًا وتوفر صوتًا رائعًا. استمتع بمدة تشغيل تصل إلى 32 ساعة مع علبة الشحن الصغيرة، وستكون مكالماتك أوضح من أي وقت مضى.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 6 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر أزرار التحكم بالسماعة أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.
يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و25 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 10 دقائق فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتَين فيما يتم شحن الأخرى. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
إذا كنت تُجري مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء لالتقاط صوتك وإسكات الضوضاء الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!
يوفر لك Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر استقراراً لبثّ سلس من دون أي انخفاضات مزعجة في الصوت. يمكنك الاتصال بجهازي Bluetooth في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones. يمكن لمستخدمي Android أيضاً استخدام Google Fast Pair، ولمستخدمي Windows استخدام Microsoft Swift Pair.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
تستقر رؤوس الأذن بكل سهولة داخل قناة الأذن، وتسمح لك أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون والقابلة للتبديل باختيار المقاس المثالي. كما أن أزرار التحكم باللمس الموجودة على سماعات الأذن تضمن لك سهولة الاستخدام، ويمكنك تخصيص كيفية إعداد عناصر التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.
بالإضافة إلى تخصيص عناصر التحكم باللمس في سماعات الأذن، يتيح لك تطبيقنا المصاحب تفعيل ميزة الجهير الديناميكي أو ضبط مستوى الصوت باستخدام مُعادل الصوت داخل التطبيق. هذا ويمكنك استخدام التطبيق لإدارة الأجهزة المتصلة، وتحديث برنامجها الثابت باستمرار، وغير ذلك الكثير.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
المساعد الصوتي
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