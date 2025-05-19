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  • سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي

    2000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT2000WT/97

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي

    حسّن استخداماتك اليومية مع سماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة، التي تناسبك تمامًا وتوفر صوتًا رائعًا. استمتع بمدة تشغيل تصل إلى 32 ساعة مع علبة الشحن الصغيرة، وستكون مكالماتك أوضح من أي وقت مضى.

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    متوفر في:

    2000 series سماعات رأس لاسلكية بالكامل

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    سماعات الأذن الأساسية للاستخدام اليومي

    • حجم صغير. قيمة رائعة
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • تقنية الميكروفونات الأربعة
    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

    قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت من مشغلاتها بحجم 6 مم. نشط الجهير الديناميكي عبر أزرار التحكم بالسماعة أو تطبيق Philips Headphones، ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك حتى لو كنت تستمع إليه بصوت منخفض.

    وقت تشغيل يدوم حتى 32 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    وقت تشغيل يدوم حتى 32 ساعة. علبة شحن بحجم الجيب

    يمنحك لشحن الكامل تشغيلاً لمدة 7 ساعات، و25 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 10 دقائق فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتَين فيما يتم شحن الأخرى. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    إذا كنت تُجري مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الأربعة مع خوارزمية تقليل الضوضاء لالتقاط صوتك وإسكات الضوضاء الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!

    اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

    يوفر لك Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر استقراراً لبثّ سلس من دون أي انخفاضات مزعجة في الصوت. يمكنك الاتصال بجهازي Bluetooth في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones. يمكن لمستخدمي Android أيضاً استخدام Google Fast Pair، ولمستخدمي Windows استخدام Microsoft Swift Pair.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    تصميم يمكن تخصيصه عند ارتدائه وأزرار تحكم باللمس سهلة الاستخدام في سماعات الأذن

    تستقر رؤوس الأذن بكل سهولة داخل قناة الأذن، وتسمح لك أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون والقابلة للتبديل باختيار المقاس المثالي. كما أن أزرار التحكم باللمس الموجودة على سماعات الأذن تضمن لك سهولة الاستخدام، ويمكنك تخصيص كيفية إعداد عناصر التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.

    تطبيق Philips Headphones. تخصيص سماعات الأذن الخاصة بك

    بالإضافة إلى تخصيص عناصر التحكم باللمس في سماعات الأذن، يتيح لك تطبيقنا المصاحب تفعيل ميزة الجهير الديناميكي أو ضبط مستوى الصوت باستخدام مُعادل الصوت داخل التطبيق. هذا ويمكنك استخدام التطبيق لإدارة الأجهزة المتصلة، وتحديث برنامجها الثابت باستمرار، وغير ذلك الكثير.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى المدونات الصوتية! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.

    تصميم وعلبة مستدامان

    نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من RCS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قطر السماعة
      6 ملم
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      24.80  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.30  سم
      الوزن الإجمالي
      2.807  كلغ
      الارتفاع
      21.20  سم
      GTIN
      1 48 95229 16031 3
      الوزن الصافي
      1.50  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.307  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Google Fast Pair
      نعم
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      11.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.20  سم
      الارتفاع
      9.00  سم
      الوزن الصافي
      0.19  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.311  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.121  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 16031 0

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      7 + 25  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      10 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (Built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      12.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      520  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      49  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      9.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      1
      العرض
      9  سم
      العمق
      3.3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      Hanging
      EAN
      48 95229 16031 6
      الوزن الإجمالي
      0.086  كلغ
      الوزن الصافي
      0.063  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.023  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 أحجام (S/M/L)
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 200 مم

    • تصميم

      اللون
      أبيض
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.70 x 2.60 x 4.40  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      2.50 x 1.90 x 3.00  سم
      الوزن الإجمالي
      0.041  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

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