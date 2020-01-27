جهاز Airfryer من Philips ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000

وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.





