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المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips المزودة بميزة التكنيس والتمسيح في اّن واحد،

المكنسة الكهربائية اللاسلكية

لتنظيف البيت من الغبار وجميع الأوساخ. تكنيس وتمسيح بتمريرة واحدة مع قوة شفط مضاعفة

المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips المزودة بميزة التكنيس والتمسيح في اّن واحد

XC8347/61

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المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips المزودة بميزة التكنيس والتمسيح في اّن واحد،

فوهة Aqua الفريدة للتكنيس والتمسيح بتمريرة واحدة

فوهة بميزة التعديل التلقائي لتعزيز الأداء

أضواء LED للكشف عن الغبار المخفي أمام الفوهة

قطعة قماش من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا لحمايتها من نمو البكتيريا عليها

وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. تنظف أكثر من 125 م‏2‏ بعد عملية شحن واحدة

تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار وصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، تزيل ما يصل إلى 99% من البكتيريا.

Aqua Plus سلسلة 8000

تكنيس وتمسيح 
بتمريرة واحدة

فوهة الشفط Aqua مصممة خصيصًا لتكنيس وشفط الغبار والزغب ومسح الأوساخ الملتصقة في جميع الاتجاهات.

فوهة بميزة التعديل التلقائي لتعزيز الأداء

 

تتميّز الفوهة بقدرتها على التأقلم لضبط الشفط تلقائيًا وبذكاء عند الحاجة لتعزيز الأداء، باستخدام قناتَي الشفط، واحدة من الأمام وأخرى من الخلف. تتّسم قناتا الشفط بتصميم متعرّج وبطريقة لتوزيع مياه فريدة وحاصلة على براءة اختراع لتعزيز الأداء إلى أقصى حد.

أضواء LED للكشف عن الغبار المخفي أمام الفوهة

 

فوهة الشفط مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، فتسلّط الضوء على الأوساخ التي يصعب الكشف عنها أو التي كانت مخفية في السابق. يسهّل ذلك اكتشاف الغبار والزغب والشعر والفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان يحتاج إلى إضاءة إضافية.

غلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا

 

تتميّز قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا بغلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا بعد كل جلسة تنظيف. قطعتا (2) قماش مضمنتان.

وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق، أكثر من 125 م²‎‏ بعد عملية شحن واحدة

 

توفّر بطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل وقت التشغيل الأطول بأقصى أداء (MAX)* لأي مكنسة كهربائية لاسلكية، لتتمكّن من تنظيف أكثر من 125 م²‏ في وضع السرعة القصوى بعد عملية شحن واحدة.

 

*يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة تتبّع داخلية تعتمدها Philips.

شاهد ‏Aqua Plus سلسلة 8000 قيد الاستخدام

شاهد Aqua Plus سلسلة 8000 قيد الاستخدام

آراء الآخرين حول Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips

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المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips المزودة بميزة التكنيس والتمسيح في اّن واحد

المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، ‏XC8347، مزوّدة بفوهة شفط بـ360 درجة، وفوهة Aqua، وأداة للتشققات، قطعتا قماش من الألياف الدقيقة، وفرشاة مضمّنة، وفرشاة صغيرة بسرعة قصوى للتنظيف السريع، وفرشاة/أداة للتشققات 2 في 1، وأداة تركيب على الحائط لسهولة التخزين.

Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، فوهة Aqua

فوهة Aqua

Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، فوهة شفط بـ360 درجة

فوهة شفط بـ360 درجة

Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، فرشاة للسرعة القصوى

فرشاة للسرعة القصوى

Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، ملحق للتركيب على الحائط

ملحق للتركيب على الحائط

اللأسئلة الأكثر تداولاً

كيف تعمل المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000؟

تُعدّ المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 جهاز التنظيف المزود بمقبض الوحيد الذي يمكنك استخدامه للتمسيح الرطب من أجل استعادة نظافة أرضيتك. تتضمن آلة التكنيس الكهربائية وتنظيف الأرضية الفريدة فوهة تشفط الغبار والأوساخ من الأمام. يمكن تثبيت هذه الفوهة مغناطيسيًا بنظام التمسيح. ويمكن ملء خزان المياه بالمياه (وربما بمادة التنظيف). وباستخدام فوهة التكنيس الكهربائي والتمسيح معًا، يمكنك التكنيس والتمسيح بسهولة وبتمريرة واحدة.

هل المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مناسبة لأرضيتي؟

يناسب نظام التكنيس الكهربائي والتمسيح كل أنواع الأرضيات الصلبة، بما في ذلك الباركيه أو الأرضيات الخشبية وبولي كلوريد الفينيل (PVC) والبلاط.

 

يمكن استخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مع المياه إذا أردت ذلك / حسب نوع الأرضية ومادة التنظيف. يمكن فك فوهة الشفط بسهولة من خزان المياه لتتمكن من تنظيف السجاد أو الأبسطة بالمكنسة الكهربائية بسهولة.

هل المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 ثقيلة ؟

إذا كنت معتادًا على التكنيس بواسطة مكنسة كهربائية تقليدية، فستلاحظ أنه يجب عليك الاعتياد على استخدام مكنسة كهربائية فولاذية. بدلاً من تثبيت الجهاز بشكل مستقيم على الأرض، عليك الآن رفعه جزئيًا، إذ تم تصميم المكانس الكهربائية الفولاذية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips خصيصًا للحصول على توزيع مثالي للوزن وأفضل إمكانية للتنقل، ما يجعل التنظيف مهمة بسيطة. اترك الجهاز على الأرض قدر الإمكان واسمح له بإنجاز العمل.

هل ستدوم المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 لوقت كافٍ لتنظيف منزلي؟

إن المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مزودة بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 25,2 فولت تم تطويرها للحصول على أداء قوي ويدوم طويلاً.

 

استخدم إعداد السرعة الذي يناسب كل مهمة تنظيف. يدوم تشغيل المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 المزودة بفوهة Aqua لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، ويصل حتى إلى 80 دقيقة في وضع السرعة ECO. إذا استخدمت فوهة الشفط التي تدور بـ360 درجة، فستدوم Aqua سلسلة 8000 لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، و70 دقيقة في وضع السرعة ECO. لا توفّر أي مكنسة كهربائية فولاذية أخرى وقت تشغيل كافٍ لتنظيف منزلك بالكامل مع أداء مماثل.

هل تنظف أو تشفط المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 الماء؟

لا تشفط المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 الماء أو السوائل. لذلك، لا ننصحك باستخدام المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 في حالات تنظيف مشروب سقط على الأرض. للحصول على أفضل نتيجة، من الأفضل مسح السوائل أولاً بواسطة فوطة، ثم تنظيف / مسح الأرض جيدًا باستخدام المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000.

هل يمكنني أيضًا استخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 إذا لم أكن أريد التمسيح؟

بالإضافة إلى التكنيس والتمسيح، تتمتع المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 بتعددية استخدامات مفيدة. بفضل الفوهة المضمّنة التي تدور 360 درجة وإضاءة LED، يمكنك التكنيس بسهولة وسرعة. يمكن أيضًا استخدام الفوهة التي تدور 360 درجة من دون مقبض، ما يُعتبر مثاليًا لتكنيس الدرج على سبيل المثال. تأتي المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 مع ملحقات مفيدة متعددة، مثل الفرشاة المضمّنة الموجودة على المقبض والفوهة المضمّنة التي يمكنها الوصول إلى الشقوق. وتأتي أيضًا بعض الطرازات مزوّدة بفرشاة آلية صغيرة فائقة السرعة. تُعتبر هذه المكنسة الكهربائية مثالية لتنظيف الأسطح الناعمة، مثل المقاعد أو الكراسي.

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أقر بذلك

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