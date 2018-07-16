تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار وصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، تزيل ما يصل إلى 99% من البكتيريا.
فوهة الشفط Aqua مصممة خصيصًا لتكنيس وشفط الغبار والزغب ومسح الأوساخ الملتصقة في جميع الاتجاهات.
تتميّز الفوهة بقدرتها على التأقلم لضبط الشفط تلقائيًا وبذكاء عند الحاجة لتعزيز الأداء، باستخدام قناتَي الشفط، واحدة من الأمام وأخرى من الخلف. تتّسم قناتا الشفط بتصميم متعرّج وبطريقة لتوزيع مياه فريدة وحاصلة على براءة اختراع لتعزيز الأداء إلى أقصى حد.
تتميّز الفوهة بقدرتها على التأقلم لضبط الشفط تلقائيًا وبذكاء عند الحاجة لتعزيز الأداء، باستخدام قناتَي الشفط، واحدة من الأمام وأخرى من الخلف. تتّسم قناتا الشفط بتصميم متعرّج وبطريقة لتوزيع مياه فريدة وحاصلة على براءة اختراع لتعزيز الأداء إلى أقصى حد.
فوهة الشفط مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، فتسلّط الضوء على الأوساخ التي يصعب الكشف عنها أو التي كانت مخفية في السابق. يسهّل ذلك اكتشاف الغبار والزغب والشعر والفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان يحتاج إلى إضاءة إضافية.
فوهة الشفط مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، فتسلّط الضوء على الأوساخ التي يصعب الكشف عنها أو التي كانت مخفية في السابق. يسهّل ذلك اكتشاف الغبار والزغب والشعر والفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان يحتاج إلى إضاءة إضافية.
تتميّز قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا بغلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا بعد كل جلسة تنظيف. قطعتا (2) قماش مضمنتان.
تتميّز قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا بغلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا بعد كل جلسة تنظيف. قطعتا (2) قماش مضمنتان.
توفّر بطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل وقت التشغيل الأطول بأقصى أداء (MAX)* لأي مكنسة كهربائية لاسلكية، لتتمكّن من تنظيف أكثر من 125 م² في وضع السرعة القصوى بعد عملية شحن واحدة. *يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة تتبّع داخلية تعتمدها Philips.
توفّر بطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل وقت التشغيل الأطول بأقصى أداء (MAX)* لأي مكنسة كهربائية لاسلكية، لتتمكّن من تنظيف أكثر من 125 م² في وضع السرعة القصوى بعد عملية شحن واحدة.
*يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة تتبّع داخلية تعتمدها Philips.
المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips، XC8347، مزوّدة بفوهة شفط بـ360 درجة، وفوهة Aqua، وأداة للتشققات، قطعتا قماش من الألياف الدقيقة، وفرشاة مضمّنة، وفرشاة صغيرة بسرعة قصوى للتنظيف السريع، وفرشاة/أداة للتشققات 2 في 1، وأداة تركيب على الحائط لسهولة التخزين.
فوهة Aqua
فوهة شفط بـ360 درجة
فرشاة للسرعة القصوى
ملحق للتركيب على الحائط
تُعدّ المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 جهاز التنظيف المزود بمقبض الوحيد الذي يمكنك استخدامه للتمسيح الرطب من أجل استعادة نظافة أرضيتك. تتضمن آلة التكنيس الكهربائية وتنظيف الأرضية الفريدة فوهة تشفط الغبار والأوساخ من الأمام. يمكن تثبيت هذه الفوهة مغناطيسيًا بنظام التمسيح. ويمكن ملء خزان المياه بالمياه (وربما بمادة التنظيف). وباستخدام فوهة التكنيس الكهربائي والتمسيح معًا، يمكنك التكنيس والتمسيح بسهولة وبتمريرة واحدة.
يناسب نظام التكنيس الكهربائي والتمسيح كل أنواع الأرضيات الصلبة، بما في ذلك الباركيه أو الأرضيات الخشبية وبولي كلوريد الفينيل (PVC) والبلاط. يمكن استخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مع المياه إذا أردت ذلك / حسب نوع الأرضية ومادة التنظيف. يمكن فك فوهة الشفط بسهولة من خزان المياه لتتمكن من تنظيف السجاد أو الأبسطة بالمكنسة الكهربائية بسهولة.
يناسب نظام التكنيس الكهربائي والتمسيح كل أنواع الأرضيات الصلبة، بما في ذلك الباركيه أو الأرضيات الخشبية وبولي كلوريد الفينيل (PVC) والبلاط.
يمكن استخدام المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مع المياه إذا أردت ذلك / حسب نوع الأرضية ومادة التنظيف. يمكن فك فوهة الشفط بسهولة من خزان المياه لتتمكن من تنظيف السجاد أو الأبسطة بالمكنسة الكهربائية بسهولة.
إذا كنت معتادًا على التكنيس بواسطة مكنسة كهربائية تقليدية، فستلاحظ أنه يجب عليك الاعتياد على استخدام مكنسة كهربائية فولاذية. بدلاً من تثبيت الجهاز بشكل مستقيم على الأرض، عليك الآن رفعه جزئيًا، إذ تم تصميم المكانس الكهربائية الفولاذية Aqua Plus سلسلة 8000 من Philips خصيصًا للحصول على توزيع مثالي للوزن وأفضل إمكانية للتنقل، ما يجعل التنظيف مهمة بسيطة. اترك الجهاز على الأرض قدر الإمكان واسمح له بإنجاز العمل.
إن المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مزودة بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 25,2 فولت تم تطويرها للحصول على أداء قوي ويدوم طويلاً. استخدم إعداد السرعة الذي يناسب كل مهمة تنظيف. يدوم تشغيل المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 المزودة بفوهة Aqua لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، ويصل حتى إلى 80 دقيقة في وضع السرعة ECO. إذا استخدمت فوهة الشفط التي تدور بـ360 درجة، فستدوم Aqua سلسلة 8000 لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، و70 دقيقة في وضع السرعة ECO. لا توفّر أي مكنسة كهربائية فولاذية أخرى وقت تشغيل كافٍ لتنظيف منزلك بالكامل مع أداء مماثل.
إن المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مزودة بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 25,2 فولت تم تطويرها للحصول على أداء قوي ويدوم طويلاً.
استخدم إعداد السرعة الذي يناسب كل مهمة تنظيف. يدوم تشغيل المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 المزودة بفوهة Aqua لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، ويصل حتى إلى 80 دقيقة في وضع السرعة ECO. إذا استخدمت فوهة الشفط التي تدور بـ360 درجة، فستدوم Aqua سلسلة 8000 لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، و70 دقيقة في وضع السرعة ECO. لا توفّر أي مكنسة كهربائية فولاذية أخرى وقت تشغيل كافٍ لتنظيف منزلك بالكامل مع أداء مماثل.
لا تشفط المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 الماء أو السوائل. لذلك، لا ننصحك باستخدام المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 في حالات تنظيف مشروب سقط على الأرض. للحصول على أفضل نتيجة، من الأفضل مسح السوائل أولاً بواسطة فوطة، ثم تنظيف / مسح الأرض جيدًا باستخدام المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000.
بالإضافة إلى التكنيس والتمسيح، تتمتع المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 بتعددية استخدامات مفيدة. بفضل الفوهة المضمّنة التي تدور 360 درجة وإضاءة LED، يمكنك التكنيس بسهولة وسرعة. يمكن أيضًا استخدام الفوهة التي تدور 360 درجة من دون مقبض، ما يُعتبر مثاليًا لتكنيس الدرج على سبيل المثال. تأتي المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 مع ملحقات مفيدة متعددة، مثل الفرشاة المضمّنة الموجودة على المقبض والفوهة المضمّنة التي يمكنها الوصول إلى الشقوق. وتأتي أيضًا بعض الطرازات مزوّدة بفرشاة آلية صغيرة فائقة السرعة. تُعتبر هذه المكنسة الكهربائية مثالية لتنظيف الأسطح الناعمة، مثل المقاعد أو الكراسي.
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XC8043/61
FC6823/61
FC6724/61
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