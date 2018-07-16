إن المكنسة الكهربائية اللاسلكية Aqua Plus سلسلة 8000 مزودة بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 25,2 فولت تم تطويرها للحصول على أداء قوي ويدوم طويلاً. استخدم إعداد السرعة الذي يناسب كل مهمة تنظيف. يدوم تشغيل المكنسة الكهربائية Aqua Plus سلسلة 8000 المزودة بفوهة Aqua لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، ويصل حتى إلى 80 دقيقة في وضع السرعة ECO. إذا استخدمت فوهة الشفط التي تدور بـ360 درجة، فستدوم Aqua سلسلة 8000 لما يصل إلى 28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، و35 دقيقة في وضع السرعة العادية، و70 دقيقة في وضع السرعة ECO. لا توفّر أي مكنسة كهربائية فولاذية أخرى وقت تشغيل كافٍ لتنظيف منزلك بالكامل مع أداء مماثل.