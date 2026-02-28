ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4410/27
الطاقة مع الدقة
للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج!
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
بخار كثيف 130 غ
2400 واط
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
الجوائز
المراجعات