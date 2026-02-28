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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

تم إيقافه

Azurمكواة بالبخار

GC4410/27

1 جائزة

الطاقة مع الدقة

للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

بخار ممتاز، انزلاق ممتاز

الطاقة مع الدقة

  • بخار كثيف 130 غ

  • 2400 واط

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.