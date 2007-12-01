SCF260/22
تسخين سريع وذكي
يسهّل سخان الرضّاعة وطعام الطفل الرقمي الجديد عملية تسخين طعام الطفل بشكل سريع وآمن. وتقوم التقنية المتقدمة تلقائياً باحتساب وقت التسخين. ما عليك سوى تحديد بعض خيارات البدء واتركي جهاز تسخين قناني الرضاعة يتكفّل بالباقي!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اعمدي بكل بساطة إلى تحديد بضعة خيارات فتقوم التقنية الذكية باحتساب وقت التسخين الضروري لتسخين طعام طفلك كله بنعومة مطلقة.
يتم تسخين الطعام بالكامل من دون أطراف ساخنة. إن إيقاف التشغيل التلقائي يعني عدم وجود خطر حدوث فرط في الإحماء.
تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.
شاشة عرض رقمية سهلة الاستخدام تبقيك على اطلاع بسير عملية التسخين.
ملائم لتسخين الحليب وطعام الأطفال الموجود في البراد أو الثلاجة أو المحفوظ في حرارة الغرفة. يتناسب مع كافة رضّاعات Avent وأكواب VIA ودوارق طعام الأطفال. **
الطاقة
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