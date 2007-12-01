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  • سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح سريع جداً ومريح

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF271/07

    سريع جداً ومريح

    يعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكروويف SCF271/07 من Philips Avent مثاليًا لتعقيم الرضّاعات داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه الصغير الحجم والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعةً إذا بقي الغطاء مغلقًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

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    سريع جداً ومريح

    لتعقيم 6 رضّاعات في غضون دقيقتين

    سريع جداً وسهل الاستخدام

    سريع جداً وسهل الاستخدام

    ما عليك سوى إضافة الماء، ثم التحميل والوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين. دقيقتان على درجة 1100-1850 واط، و4 دقائق على درجة 850-1000 واط، و6 دقائق على درجة 500-850 واط.

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن

    يتلاءم مع أجهزة المايكرويف كافةً. كما أنه مريح للسفر.

    سعة كبيرة

    سعة كبيرة

    يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 90 بوصة أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent ورضّاعتين من Avent.

    آمن وسهل الاستخدام

    آمن وسهل الاستخدام

    تقوم الملاقط بإغلاق الغطاء بشكل آمن في حين تبقى المقابض الجانبية أكثر برودة بحيث تساعد على الاستخدام الآمن.

    تعقيم فعّال

    تعقيم فعّال

    وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

    مثالي للاستخدام في المنزل وأثناء السفر

    مثالي للاستخدام في المنزل وأثناء السفر

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      الوزن
      740  غ
      الأبعاد
      166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
      1  قطعة
      ملاقط
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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