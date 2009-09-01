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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار الرقمي

    SCF276/42

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الرقمي من Philips Avent بسرعة وبشكل متواصل، بحيث تبقى المحتويات معقّمة وجاهزة متى احتجت إليها، ما يمنحك وقتًا إضافيًا للتفرّغ لمهامك اليومية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار الرقمي

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    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    تقنية متقدمة تتيح التعقيم لمدة 24 ساعة

    • بقدرة 220-240 فولت
    شاشة رقمية متقدمة وتنبيهات صوتية

    شاشة رقمية متقدمة وتنبيهات صوتية

    مهمة الشاشة الرقمية والتنبيهات الصوتية إعلامك باكتمال عملية التعقيم والفترة التي ستبقى خلالها المنتجات معقّمة. كما أن الشاشة تُعلمك إن كانت كمية المياه في جهاز التعقيم غير كافية أو أكبر من اللازم، الأمر الذي يساعدك على الاطمئنان إلى اكتمال عملية التعقيم بطريقة دقيقة وموثوقة.

    يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 6 دقائق تقريباً.

    يتم تعقيم المحتويات وتصبح جاهزة للاستخدام في غضون 6 دقائق تقريباً.

    يتميز التعقيم بالبخار بأنه أكثر سرعة (وأماناً) من الطريقة التقليدية التي تقضي بغلي الرضّاعات في وعاء على جهاز تسخين. ويحتاج جهاز التعقيم الرقمي إلى 6 دقائق فقط لتعقيم حمولة كاملة تتألف من 6 رضّاعات وحلمات رضاعة وأغطية مستديرة.

    يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

    يمكنه استيعاب لغاية ستّ رضّاعات Philips Avent كحد أقصى

    يتميّز جهاز التعقيم بتصميم ذكي لا يحتاج سوى إلى مساحة صغيرة في المطبخ، ومع ذلك يمكنه استيعاب ست رضّاعات Philips Avent أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent. يمكنك جمع السلّتَين الموجودتَين داخله لتشكلا سلة للجلاية، الأمر الذي يجعل عملية التنظيف المسبق للقطع الصغيرة كعضاضة التسنين والحلمات في غاية السهولة.

    ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات واختيار وضع التعقيم

    ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات واختيار وضع التعقيم

    باستثناء وظيفته المتقدمة، يُعد جهاز التعقيم الرقمي بسيطاً وسهل الاستخدام. ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالرضّاعات أو شافطات حليب الأم أو المستلزمات واختيار وضع التعقيم. يسمح لك الوضع 1 بتشغيل دورة تعقيم واحدة، الأمر الذي يُعتبر مفيداً عند الحاجة إلى إخراج كل المنتجات من الجهاز دفعة واحدة. أما الوضع 2 فيتيح التعقيم لفترة تصل إلى 24 ساعة، وهو أمر ملائم جداً إذا كنت ترغبين في إبقاء المنتجات في جهاز التعقيم خلال الليل أو إذا كنت ترغبين في إخراج رضّاعة واحدة فقط لكل وجبة. يساعد جهاز التعقيم هذا على جعل عملية التعقيم اليومية تتم بطريقة أكثر سهولة، بصرف النظر عن الروتين المتّبع لديك.

    يُبقي المحتويات فيه معقمةً خلال الليل والنهار على حدٍ سواء

    يُبقي المحتويات فيه معقمةً خلال الليل والنهار على حدٍ سواء

    بفضل جهاز التعقيم المتقدم هذا، يمكنك الاطمئنان إلى وجود رضّاعة معقّمة جاهزة في كل الأوقات نظراً إلى عمل هذا الجهاز على إبقاء المحتويات معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة. ويعيد هذا الجهاز تعقيم المحتويات كل 6 ساعات، بشكل تلقائي. ويساعدك زر "التوقف المؤقت" العملي على إضافة منتجات إلى الجهاز أو إخراجها منه في أي وقت، ويعيد جهاز التعقيم الرقمي تعقيم المحتويات بشكل تلقائي.

    حماية إضافية يوفرها التعقيم الطبيعي بالبخار

    يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      220 - 240  فولت

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      320 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا
      الوزن
      1.609  كلغ

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      ملاقط
      1  قطعة
      كوب لقياس السعة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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