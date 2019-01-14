مصطلحات البحث

AR
EN
1
hand blender masthead

أضيفي مكونات صحية إلى غذائك

خلاط محمول باليد Viva ProMix

كن أول من يراجع هذا البند

اصنعي أشكالاً حلزونية

قطعي

اخلطي

Hand blender video

استمتعي بتناول نودلز مصنوعة من الخضار 


يمنحك ملحق الشكل الحلزوني ثلاثة خيارات تقطيع مختلفة وهي  شكل السباغيتي أو الحلزوني أو الأشرطة.

استمتعي بتناول نودلز مصنوعة من الخضار


يمنحك ملحق الشكل الحلزوني ثلاثة خيارات تقطيع مختلفة وهي  شكل السباغيتي أو الحلزوني أو الأشرطة.

    استمتعي بتناول أطباق منزلية أثناء التنقل


    مع وعاء الاستخدام أثناء التنقل ستتمكنين من خلط المكونات والاستمتاع بتناولها من نفس الوعاء.

    الملحقات

    XL Copper

    مفرمة حجم XL

    يمكنك بسهولة تقطيع البصل واللحمة والجبنة القاسية وفتات الخبز والثوم والأعشاب وغيرها

    Spiralizer

    ملحق الشكل الحلزوني

    اصنعي النودلز من البطاطا والجزر والخيار والكوسا والفجل الأبيض والشمندر واللفت وغيرها.

    Single and double whisk

    الخفق المفرد

    اخفقي الكريمة وبياض البيض وغيرها.

    On-the-go container

    وعاء للاستخدام أثناء التنقل

    امزجي خليط السموذي في الوعاء، وضعي الغطاء لتكوني جاهزة للانطلاق.

    استوحي الأفكار

     

    امزجي وقطعي واصنعي أشكالاً حلزونية لأطباق ووجبات خفيفة شهية تدخل السرور على قلب جميع أفراد العائلة

    اكتشفي المزيد من الوصفات

    اسياخ قطع الدجاج المقرمش
    أداة تحديد الشكل الحلزوني

    شوربة القرع واللحم
    الخلط

    الكرات الحارة الرائعة
    تقطيع

    سلطة قوس قزح
    أداة تحديد الشكل الحلزوني

    استكشف منتجاتنا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    شكرًا للاشتراك في نشرتنا الإخبارية!

    عذرًا، فشل اشتراكك في نشرتنا الإخبارية. يُرجى إعادة المحاولة مرة أخرى.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.