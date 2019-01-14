يمنحك ملحق الشكل الحلزوني ثلاثة خيارات تقطيع مختلفة وهي شكل السباغيتي أو الحلزوني أو الأشرطة.
يمنحك ملحق الشكل الحلزوني ثلاثة خيارات تقطيع مختلفة وهي شكل السباغيتي أو الحلزوني أو الأشرطة.
مع وعاء الاستخدام أثناء التنقل ستتمكنين من خلط المكونات والاستمتاع بتناولها من نفس الوعاء.
مفرمة حجم XL
يمكنك بسهولة تقطيع البصل واللحمة والجبنة القاسية وفتات الخبز والثوم والأعشاب وغيرها
ملحق الشكل الحلزوني
اصنعي النودلز من البطاطا والجزر والخيار والكوسا والفجل الأبيض والشمندر واللفت وغيرها.
الخفق المفرد
اخفقي الكريمة وبياض البيض وغيرها.
وعاء للاستخدام أثناء التنقل
امزجي خليط السموذي في الوعاء، وضعي الغطاء لتكوني جاهزة للانطلاق.
امزجي وقطعي واصنعي أشكالاً حلزونية لأطباق ووجبات خفيفة شهية تدخل السرور على قلب جميع أفراد العائلة
امزجي وقطعي واصنعي أشكالاً حلزونية لأطباق ووجبات خفيفة شهية تدخل السرور على قلب جميع أفراد العائلة
HR2657/91
HR2652/91
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