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Philips Avent

أقماع صلبة

SCF147/82
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • قمع صلب قمع صلب قمع صلب
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    Philips Avent أقماع صلبة

    SCF147/82
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    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أقماع صلبة

    قمع صلب

    تم تصميم أقماع Philips Avent الصلبة بحيث تكون أكثر صلابةً ومتانةً للطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الذي يبدأ مرحلة التسنين. وقد تم تزويدها بصمام يسهّل الارتشاف ويتميز بسهولة التنظيف ومنع التسرب. إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام

      قمع صلب

      فتحة مقاومة للانسكاب، يسهل الارتشاف منها

      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • باللون الأخضر
      • 2 قمع وصمام

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      قمع صلب

      أكثر صلابةً ومتانةً

      صمام مبتكر مانع للتسرب

      يسهل الارتشاف منه، سهل التنظيف

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        قمع صلب
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

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