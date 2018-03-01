SCF145/06
تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة
تتميز فرشاة تنظيف الرضّاعة Avent من Philips برأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير ذي تصميم خاص لتنظيف كل أنواع الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل بفعالية. تعمد الشعيرات المتينة وذات الكثافة العالية إلى تنظيف الرضّاعات بأمان ومن دون خدشها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة هذه مصنوعة بشكل كامل من مواد خالية من مادة BPA*
رأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير للوصول إلى كافة زوايا الرضّاعات الواسعة العنق. وينظف الرأس المحدد الخطوط الجهات الداخلية من الحلمات.
شعيرات متينة عالية الكثافة لتنظيف كل الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل الأخرى بطريقة جيدة
لا خدوش أو إتلاف الرضّاعات أو الحلمات بفضل الشعيرات المتينة العالية الكثافة والناعمة.
إن فرشاة تنظيف الرضّاعة والحلمة قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتسهيل تنظيفها.
تعليق الفرشاة لتخزين مريح وتجفيف سريع
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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